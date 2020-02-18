Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко объявил, что идёт боксировать с Кадыровым. Видео

А. Емельяненко объявил, что идёт боксировать с Кад
А. Емельяненко объявил, что идёт боксировать с Кадыровым. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором заявил, что идёт боксировать с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Напомним, в декабре 2019 года Кадыров вызвал на бой Емельяненко. В настоящий момент спортсмен пребывает в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, с которым сразится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.

Можно предположить, что Емельяненко и Кадыров действительно проведут неофициальный поединок, но его результат останется неизвестным публике.

«Идём боксировать, а то никто не поверит», — сказал Емельяненко.

«Мы должны определиться, кто из нас чемпион», — добавил Кадыров.

«Об этом вы не узнаете, к сожалению», — подытожил боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Президент ACA пригрозил санкциями Емельяненко и Исмаилову в случае срыва боя
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020