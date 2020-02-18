А. Емельяненко объявил, что идёт боксировать с Кадыровым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором заявил, что идёт боксировать с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Напомним, в декабре 2019 года Кадыров вызвал на бой Емельяненко. В настоящий момент спортсмен пребывает в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, с которым сразится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.

Можно предположить, что Емельяненко и Кадыров действительно проведут неофициальный поединок, но его результат останется неизвестным публике.

«Идём боксировать, а то никто не поверит», — сказал Емельяненко.

«Мы должны определиться, кто из нас чемпион», — добавил Кадыров.

«Об этом вы не узнаете, к сожалению», — подытожил боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».