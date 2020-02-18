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Тренер Ананяна: охарактеризую Матиаса одним словом — опасность

Тренер Ананяна: охарактеризую Матиаса одним словом — опасность
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Тренер Веди Мамедов, работающий с боксёром Петросом Ананяном, рассказал о подготовке своего подопечного к бою с Субриэлем Матиасом, охарактеризовав соперника российского спортсмена одним словом — опасность.

Кроме того специалист уверен, что на Ананяна никак не влияет тот факт, что предыдущий бой Матиаса закончился трагедией — россиянин Максим Дадашев скончался, получив серьёзные травмы во время поединка.

«Упрямый, стойкий, крепкий и физически хорошо сложен. Знает, что делать в ринге. А это очень важно. Я его охарактеризую одним словом — опасность. Но это никаким образом не станет каким-то фактором, который может отпугнуть.

Прошлый поединок трагически закончился, опять же, люди проводят несознательную параллель. Касаемо Петроса — на него это никаким образом не влияет. У него своя стратегия, своё мнение по поводу этого боя. И мы с ним разработали определённую тактику и будем ей следовать», — приводит слова Мамедова «РЕН ТВ».

Бой Ананян — Матиас пройдёт в андеркарде поединка боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и бывшего обладателя поясов Тайсона Фьюри. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

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