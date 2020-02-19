«Я тебе покажу, как себя вести на ринге». Кадыров провёл тренировку с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Александром Емельяненко, с которым он должен провести бой в ближайшем будущем.



Напомним, в декабре 2019 года Кадыров вызвал на бой Емельяненко. В настоящий момент спортсмен пребывает в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым, с которым сразится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.

«Обстановка накаляется!

⠀

Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксёрскому поединку с Александром Емельяненко, и, как я узнал, он делает то же самое.

⠀

Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться, причём так, что искры летели и дымилась земля.

⠀

Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим, кто кого. Одно дело — говорить при включённых видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы.

⠀

Уже совсем скоро вы увидите бой века», — написал Кадыров в своём «инстаграме».

«Я, короче, забрал его, этого самого Емельяненко. Александра. Так что он у меня сейчас… Я ему покажу, как себя вести на ринге. В телефоне это тебе говорить легко? А на самом деле я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой на ринг», — сказал Кадыров на видео.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».