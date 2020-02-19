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Гассиев объяснил причины отказа от боя с Форестом

Гассиев объяснил причины отказа от боя с Форестом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал причины отмены боя с американцем Джерри Форрестом.

«С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля. Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь.

Выход на бой неподготовленным был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку», — написал Гассиев в своём «инстаграме».

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