Гассиев объяснил причины отказа от боя с Форестом

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал причины отмены боя с американцем Джерри Форрестом.



«С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля. Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь.



Выход на бой неподготовленным был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку», — написал Гассиев в своём «инстаграме».