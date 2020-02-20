Организаторы боя Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна высказались о ситуации с коронавирусом

Китайский боксёр Мэн Фаньлун заранее прибыл в США для подготовки к поединку с россиянином Артуром Бетербиевым, поэтому угрозы бою из-за коронавируса нет. Об этом сообщили организаторы поединка, который состоится 28 марта в канадском городе Квебеке.

«Угрозы вируса нет, потому что Мэн Фаньлун заранее прибыл в США», — приводит слова представителя организаторов поединка ТАСС.

Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (в том числе 15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).