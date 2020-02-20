Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Фьюри считает, что набор веса не станет проблемой для Тайсона в бою с Уайлдером

Тренер Фьюри считает, что набор веса не станет проблемой для Тайсона в бою с Уайлдером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Шугар Хилл, тренер британского бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри считает, что большой вес не станет проблемой для его подопечного в поединке с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

«Тайсон Фьюри — очен высокий супертяжеловес, мы думаем, что он сможет справиться с большим весом. Он большой и сильный даже для супертяжёлого дивизиона. Небольшая прибавка в весе ему не повредит. Он по-прежнему способен двигаться, как будто он боец второго среднего веса, в его интеллекта хватит, чтобы при необходимости внести коррективы», — приводит слова Хилла BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Деонтей и Тайсон едва не подрались на встрече до боя. Реванш Уайлдера и Фьюри: LIVE
Сообщается, что Цыганский Король первый начал распускать язык. Видео.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020