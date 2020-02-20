Тренер Фьюри считает, что набор веса не станет проблемой для Тайсона в бою с Уайлдером

Шугар Хилл, тренер британского бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри считает, что большой вес не станет проблемой для его подопечного в поединке с Деонтеем Уайлдером. Матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.



«Тайсон Фьюри — очен высокий супертяжеловес, мы думаем, что он сможет справиться с большим весом. Он большой и сильный даже для супертяжёлого дивизиона. Небольшая прибавка в весе ему не повредит. Он по-прежнему способен двигаться, как будто он боец второго среднего веса, в его интеллекта хватит, чтобы при необходимости внести коррективы», — приводит слова Хилла BoxingScene.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

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