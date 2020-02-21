Чарльз Мартин: нокаутирую Вашингтона в четвёртом раунде

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF Чарльз Мартин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джеральдом Вашингтоном. Поединок двух американских тяжеловесов пройдёт 22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет матч-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе с участием Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
«Не могу дождаться начала нашего боя. Я не позволю Джеральду подобраться ко мне. Я здесь, чтобы работать. Определённо я вырос как боксёр, стал более зрелым. Планирую нокаутировать его в четвёртом раунде. Эта победа вернёт меня на лучшие позиции и поможет побороться за титул чемпиона мира в будущем.
Этот бой наступает в очень важный момент в моей карьере, и я чувствую, что готов к субботе. Вся моя семья собирается приехать, чтобы поддержать меня, мы все взволнованы. Мой кузен даже собирается проводить меня на ринг. Мы рады быть частью этого большого вечера бокса", — приводит слова Мартина BoxingScene.
На счету Мартина 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 27 побед (в том числе 24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. В активе Вашингтона 24 боя, в 20 из которых он победил (в том числе 13 нокаутом) и проиграл 3 боя при 1 ничейном результате.
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