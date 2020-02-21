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Кормье пошутил, что хочет боя с Нурмагомедовым и пообещал разбить ему лицо джебом

Кормье пошутил, что хочет боя с Нурмагомедовым и пообещал разбить ему лицо джебом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в шутку вызвал на бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Американец обратился к тренеру Хабиба Хавьеру Мендесу, попросив организовать поединок.

«Я выиграл всё, что можно. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хавьер. Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнёс ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник», — сказал Кормье.

В разговор вмешался Хабиб, который согласился на такой поединок.

«В любое время, братан. Я все время здесь. Я уже здесь целую неделю, а этого парня не видно, тренер. Где ты был», — спросил Хабиб.

Кормье ответил, что теперь у него есть работа. Нурмагомедов парировал тем, что теперь Даниэль не профессиональны спортсмен, а работяга.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме».

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