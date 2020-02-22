Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг

В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого померятся силами чемпиона мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри.



В преддверии противостояния боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. По её итогам Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 килограмма). Вес Тайсона Фьюри оказался на 19,4 кг больше — 273 фунта (123,8 кг).



Напомним, это будет второе противостояние Уайлдера и Фьюри. Впервые боксёры встретились в декабре 2018 года. Тогда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.