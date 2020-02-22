Bellator 240, полный файткард турнира: Примус — Бангард, Караханян — Редмонд и другие бои

22 февраля в Дублине (Ирландия) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 240.
Главным событием турнира станет бой Ли Маккурт и Джудит Руис, однако он не войдёт в номерной турнир Bellator, как и ещё два боя, являющихся частью европейского турне Bellator.
В главном событии турнира Bellator 240 встретятся бывший чемпион организации Брент Примус и Крис Бангард.
В предварительном карде стоит выделить бой Георгия Караханяна и Пола Редмонда.
Bellator Дублин
Ли Маккурт — Джудит Руис — женский полулёгкий вес
Чарли Уорд — Кайл Куртц — средний вес
Аарон Чалмерс — Остин Клем — полусредний вес
Bellator 240. Основной кард
Брент Примус — Крис Бангард — лёгкий вес
Кифер Кросби — Ямик Фуртадо — промежуточный вес
Рики Бандехас — Франс Мламбо — полулёгкий вес
Оливер Энкамп — Льюис Лонг — полусредний вес
Бек Роулингс — Элина Каллиониду — женский наилегчайший вес
Предварительный кард
Пол Редмонд — Георгий Караханян — лёгкий вес
Ричард Кайли — Джордж Хардвик — промежуточный вес
Уилл Флёри — Джастин Мур — средний вес
Ричи Смаллен — Альберт Диас — полулёгкий вес
Блэйн О'Дрисколл — Эззубайр Бураса — наилегчайший вес
Дэнни Нилан — Чиара Пенко — женский минимальный вес
Матеуш Пискорж — Кристофер Данкан — лёгкий вес
Филип Мулпетер — Дэниэл Кроуфорд — лёгкий вес
Дилан Логан — Калум Марри — полулёгкий вес
Константин Бланита — Азаэль Аджудж — лёгкий вес
Илайас Булайд — Диего Фрейтас — полулёгкий вес
Чиран Кларк — Джейми Фолдинг — полулёгкий вес.
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