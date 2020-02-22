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Bellator 240, полный файткард турнира: Примус — Бангард, Караханян — Редмонд и другие бои

Bellator 240, полный файткард турнира: Примус — Бангард, Караханян — Редмонд и другие бои
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

22 февраля в Дублине (Ирландия) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 240.

Главным событием турнира станет бой Ли Маккурт и Джудит Руис, однако он не войдёт в номерной турнир Bellator, как и ещё два боя, являющихся частью европейского турне Bellator.

В главном событии турнира Bellator 240 встретятся бывший чемпион организации Брент Примус и Крис Бангард.

В предварительном карде стоит выделить бой Георгия Караханяна и Пола Редмонда.

Bellator Дублин

Ли Маккурт — Джудит Руис — женский полулёгкий вес
Чарли Уорд — Кайл Куртц — средний вес
Аарон Чалмерс — Остин Клем — полусредний вес

Bellator 240. Основной кард

Брент Примус — Крис Бангард — лёгкий вес
Кифер Кросби — Ямик Фуртадо — промежуточный вес
Рики Бандехас — Франс Мламбо — полулёгкий вес
Оливер Энкамп — Льюис Лонг — полусредний вес
Бек Роулингс — Элина Каллиониду — женский наилегчайший вес

Предварительный кард

Пол Редмонд — Георгий Караханян — лёгкий вес
Ричард Кайли — Джордж Хардвик — промежуточный вес
Уилл Флёри — Джастин Мур — средний вес
Ричи Смаллен — Альберт Диас — полулёгкий вес
Блэйн О'Дрисколл — Эззубайр Бураса — наилегчайший вес
Дэнни Нилан — Чиара Пенко — женский минимальный вес
Матеуш Пискорж — Кристофер Данкан — лёгкий вес
Филип Мулпетер — Дэниэл Кроуфорд — лёгкий вес
Дилан Логан — Калум Марри — полулёгкий вес
Константин Бланита — Азаэль Аджудж — лёгкий вес
Илайас Булайд — Диего Фрейтас — полулёгкий вес
Чиран Кларк — Джейми Фолдинг — полулёгкий вес.

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