Bellator 240, полный файткард турнира: Примус — Бангард, Караханян — Редмонд и другие бои

22 февраля в Дублине (Ирландия) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 240.



Главным событием турнира станет бой Ли Маккурт и Джудит Руис, однако он не войдёт в номерной турнир Bellator, как и ещё два боя, являющихся частью европейского турне Bellator.



В главном событии турнира Bellator 240 встретятся бывший чемпион организации Брент Примус и Крис Бангард.



В предварительном карде стоит выделить бой Георгия Караханяна и Пола Редмонда.



Bellator Дублин



Ли Маккурт — Джудит Руис — женский полулёгкий вес

Чарли Уорд — Кайл Куртц — средний вес

Аарон Чалмерс — Остин Клем — полусредний вес



Bellator 240. Основной кард



Брент Примус — Крис Бангард — лёгкий вес

Кифер Кросби — Ямик Фуртадо — промежуточный вес

Рики Бандехас — Франс Мламбо — полулёгкий вес

Оливер Энкамп — Льюис Лонг — полусредний вес

Бек Роулингс — Элина Каллиониду — женский наилегчайший вес



Предварительный кард



Пол Редмонд — Георгий Караханян — лёгкий вес

Ричард Кайли — Джордж Хардвик — промежуточный вес

Уилл Флёри — Джастин Мур — средний вес

Ричи Смаллен — Альберт Диас — полулёгкий вес

Блэйн О'Дрисколл — Эззубайр Бураса — наилегчайший вес

Дэнни Нилан — Чиара Пенко — женский минимальный вес

Матеуш Пискорж — Кристофер Данкан — лёгкий вес

Филип Мулпетер — Дэниэл Кроуфорд — лёгкий вес

Дилан Логан — Калум Марри — полулёгкий вес

Константин Бланита — Азаэль Аджудж — лёгкий вес

Илайас Булайд — Диего Фрейтас — полулёгкий вес

Чиран Кларк — Джейми Фолдинг — полулёгкий вес.