Мендес: Кормье не был готов на сто процентов во втором бою с Миочичем

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, признался, что его подопечный был не в лучшей форме во время второго поединка со Стипе Миочичем, в котором он утратил титул.
«Мы постоянно придумываем оправдания, говоря то или другое, и я довольно хорош в этом, потому что часто так делал в прошлом. Но я предпочитаю говорить правду. Да, быть может вам покажется оправданием, но у Даниэля Кормье была операция сразу после боя со Стипе Миочичем. Он не был готов на сто процентов в том бою.
Он был в хорошей форме. Он был готов к бою за чемпионский пояс, но это был не тот Кормье, которого вы видели в первом поединке. Я знаю, что это звучит не лучшим образом, но я рискну это сказать. Говорите то, что посчитаете нужным. Я переживу. Но это чистая правда», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAJunkie.
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