Нурмагомедов поздравил Тухугова с победой и подшутил над его капой
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой близкого друга — Зубайру Тухугова.
«Брат, поздравляю. Очень переживали и ждали твой победы, зная, насколько сильно ты хочешь её посвятить своему дедушке. Ждём тебя в США, брат. Мы тут решили, что тебе стоит поменять эту сторублёвую капу, как-никак, здоровье важнее всего, береги зубы», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.
Напомним, Зубайра Тухугов в ночь на 23 февраля по московскому времени выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде. Там он уже в первом раунде нокаутировал Кевина Агилара. Это была четвёртая победа Зубайры в UFC и первая с 2015 года.
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