Нурмагомедов поздравил Тухугова с победой и подшутил над его капой

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой близкого друга — Зубайру Тухугова.

«Брат, поздравляю. Очень переживали и ждали твой победы, зная, насколько сильно ты хочешь её посвятить своему дедушке. Ждём тебя в США, брат. Мы тут решили, что тебе стоит поменять эту сторублёвую капу, как-никак, здоровье важнее всего, береги зубы», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, Зубайра Тухугов в ночь на 23 февраля по московскому времени выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде. Там он уже в первом раунде нокаутировал Кевина Агилара. Это была четвёртая победа Зубайры в UFC и первая с 2015 года.