Ананян посвятил победу над Матиасом Дадашеву
В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в карде которого выступил российский боксёр Петрос Ананян. Его соперником стал пуэрто-риканский нокаутёр Сабриэль Матиас, известный тем, что именно в бою с ним получил не совместимые с жизнью травмы Максим Дадашев.
Ананян сумел одолеть Матиаса, и эту победу он посвятил погибшему Дадашеву.
«Ну что, друзья, я не могу не посвятить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье. Для тебя, мой друг! Большое спасибо моей команде», — написал Ананян на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Ананяна в социальной сети.
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