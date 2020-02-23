Ананян посвятил победу над Матиасом Дадашеву

В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в карде которого выступил российский боксёр Петрос Ананян. Его соперником стал пуэрто-риканский нокаутёр Сабриэль Матиас, известный тем, что именно в бою с ним получил не совместимые с жизнью травмы Максим Дадашев.

Ананян сумел одолеть Матиаса, и эту победу он посвятил погибшему Дадашеву.

«Ну что, друзья, я не могу не посвятить этот бой моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье. Для тебя, мой друг! Большое спасибо моей команде», — написал Ананян на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ананяна в социальной сети.