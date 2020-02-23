Тухугов посвятил победу над Агиларом своему дедушке
Боец UFC Зубайра Тухугов поблагодарил болельщиков за поддержку и сказал, что победу в бою с Кевином Агиларом он посвящает своему недавно умершему дедушке.
«Вот и закончился бой. Слава богу, я смог порадовать всех своих болельщиков, родных и близких. Спасибо всем, кто переживал за меня. Как и обещал, сегодня я смог посвятить эту победу своему любимому покойному деду. Я бы всё отдал, чтобы сегодня мой дедушка увидел мою победу, но всё по воле бога», — написал Тухугов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Зубайра Тухугов в ночь на 23 февраля по московскому времени выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде. Там он уже в первом раунде нокаутировал Кевина Агилара. Это была четвёртая победа Зубайры в UFC и первая с 2015 года.
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
12:20
-
11:48
-
11:43
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
09:23
-
08:43
-
06:13
-
05:08
-
04:00
-
03:57
-
03:14
-
02:00
-
00:40
- 22 февраля 2020
-
23:56
-
22:33
-
22:30
-
21:33
-
21:26
-
20:52
-
19:53
-
18:46
-
17:53
-
16:57
-
15:24
-
14:23
-
12:52
-
11:58
-
10:45
-
08:49
-
08:32
-
07:56
-
07:39
-
07:05
Партнерский контент