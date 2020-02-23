Тухугов посвятил победу над Агиларом своему дедушке

Боец UFC Зубайра Тухугов поблагодарил болельщиков за поддержку и сказал, что победу в бою с Кевином Агиларом он посвящает своему недавно умершему дедушке.

«Вот и закончился бой. Слава богу, я смог порадовать всех своих болельщиков, родных и близких. Спасибо всем, кто переживал за меня. Как и обещал, сегодня я смог посвятить эту победу своему любимому покойному деду. Я бы всё отдал, чтобы сегодня мой дедушка увидел мою победу, но всё по воле бога», — написал Тухугов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Зубайра Тухугов в ночь на 23 февраля по московскому времени выступил на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде. Там он уже в первом раунде нокаутировал Кевина Агилара. Это была четвёртая победа Зубайры в UFC и первая с 2015 года.