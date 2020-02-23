Хирн: уже поговорил с Джошуа. Он хочет боя с Фьюри

Глава промоутерской компании Matchboxing Эдди Хирн заявил, что его главный клиент чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри.

«Уже поговорил с Энтони Джошуа. Он хочет быть следующим соперником Фьюри. Мы обязаны организовать эту встречу. У нас никогда не было возможности свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Сделаем всё, чтобы этот поединок состоялся, обещаю.

Энтони нравится Тайсон, и у него нет перед ним ни малейшего страха. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира", — приводит слова Хирна BoxingScene.



Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.