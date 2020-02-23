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Холифилд: бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса

Холифилд: бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд поделился мнением о возможном поединке между новоиспечённым чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

«Бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса. Джошуа является двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, он способен справляться с неудачами. Он, вероятно, является самым талантливым боксёром. Во всяком случае он имеет право претендовать на это.

Сейчас Джошуа дошёл до точки, в которой он должен спросить у себя, что ему делать дальше, после того как он проиграл и взял реванш после этого. Победитель боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет истинным чемпионом супертяжёлого веса — абсолютным чемпионом», — приводит слова Эвандера Холифилда ESPN.

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