Холифилд: бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд поделился мнением о возможном поединке между новоиспечённым чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.



«Бой Джошуа и Фьюри должен стать крупнейшим событием в истории бокса. Джошуа является двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, он способен справляться с неудачами. Он, вероятно, является самым талантливым боксёром. Во всяком случае он имеет право претендовать на это.



Сейчас Джошуа дошёл до точки, в которой он должен спросить у себя, что ему делать дальше, после того как он проиграл и взял реванш после этого. Победитель боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет истинным чемпионом супертяжёлого веса — абсолютным чемпионом», — приводит слова Эвандера Холифилда ESPN.