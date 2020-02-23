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Атлас: с самого начала карьеры говорил, что Уайлдер не умеет драться

Атлас: с самого начала карьеры говорил, что Уайлдер не умеет драться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Это полнейшее разоблачение. Я ставил на Уайлдера, предполагал, что его правая рука замолит его грехи. Я с самого начала карьеры говорил, что он не умеет драться. Попросту не умеет боксировать. Его не учили этому, но панчерами рождаются, а не становятся. Он родился с превосходной правой рукой — это факт.

Но сегодня этого оказалось недостаточно. Сегодня его разоблачили, он просто не знал, что делать в подобной ситуации. Уважение Фьюри. Вместо того чтобы быть „феррари“, он стал джипом. Хорошо преодолевающим преграды, поднимающимся на холмы и сминающим всё на своём пути», — приводит слова Тедди Атласа BoxingNews24.

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