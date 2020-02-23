Атлас: с самого начала карьеры говорил, что Уайлдер не умеет драться

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером.
«Это полнейшее разоблачение. Я ставил на Уайлдера, предполагал, что его правая рука замолит его грехи. Я с самого начала карьеры говорил, что он не умеет драться. Попросту не умеет боксировать. Его не учили этому, но панчерами рождаются, а не становятся. Он родился с превосходной правой рукой — это факт.
Но сегодня этого оказалось недостаточно. Сегодня его разоблачили, он просто не знал, что делать в подобной ситуации. Уважение Фьюри. Вместо того чтобы быть „феррари“, он стал джипом. Хорошо преодолевающим преграды, поднимающимся на холмы и сминающим всё на своём пути», — приводит слова Тедди Атласа BoxingNews24.
- 23 февраля 2020
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:20
-
15:28
-
14:34
-
13:22
-
12:20
-
11:48
-
11:43
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
09:23
-
08:43
-
06:13
-
05:08
-
04:00
-
03:57
-
03:14
-
02:00
-
00:40
- 22 февраля 2020
-
23:56
-
22:33
-
22:30
-
21:33
-
21:26
-
20:52
-
19:53
-
18:46