Промоутер Ковалёва не подтвердила информацию о его аресте

Промоутер Кэти Дува не подтвердила информацию об аресте бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва. Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой 36-летний боксёр был арестован за вождение в нетрезвом виде.

«Ковалёв был арестован? У меня нет такой информации», — приводит слова Кэти Дувы ТАСС.

По информации СМИ, патруль Лос-Анджелеса остановил Ковалёва в 2:00 по местному времени. По предположениям полицейских, находившийся за рулём Ковалёв мог быть пьян, спортсмена доставили в полицейский участок. К утру Сергея выпустили под подписку о невыезде.

В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.