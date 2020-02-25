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The Athletic: болгарина Пулева депортировали из США

The Athletic: болгарина Пулева депортировали из США
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев, обязательный претендент на титул по линии IBF, был депортирован из США. Причиной стала просроченная виза, сообщает журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

«Кубрата Пулева депортировали из США в Болгарию из-за проблем с визой. Он намеревался вылететь из Чикаго в Лас-Вегас, чтобы посетить матч-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. В июне Пулев в Великобритании должен сразиться с Энтони Джошуа за три пояса», — написал журналист в своём «твиттере».

На счету Пулева 29 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Напомним, ранее стало известно, что Деонтей Уайлдер активировал опцию матча-реванша с Тайсоном Фьюри.

Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри, бой состоится летом
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