Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри, бой состоится летом

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, который в минувшие выходные потерял титул чемпиона WBC в тяжёлом весе, проиграв британцу Тайсону Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде, воспользовался правом на матч-реванш, прописанным в его контракте, сообщает ESPN. У Уайлдера было 30 дней, чтобы активировать опцию реванша, и он сделал это спустя два дня после боя.
Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
«Мы используем эту опцию. Мы в ожидании. Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь. Бой пройдёт летом, это точно», — сказал Уайлдер.
На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 44 поединка, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.
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