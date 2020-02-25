Тухугов решил помочь Нурмагомедову подготовиться к бою с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов планирует присоединиться к действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову во время его тренировочного лагеря в США. Об этом сообщили в команде Тухугова.
Напомним, в минувшие выходные Тухугов нокаутировал американского бойца MMA Кевина Агилара в первом раунде поединка на турнире UFC в Новой Зеландии.
«Зубайра планирует присоединиться к лагерю Хабиба. В ближайшее время он будет решать вопрос с получением визы», — приводит слова представителя команды Тухугова ТАСС.
Нурмагомедов 18 апреля проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. В настоящий момент российский спортсмен проходит подготовку в зале AKA в Сан-Хосе.
«Хабиб — наихудший сценарий для нас». Тренер Фергюсона признал силу Нурмагомедова
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
15:00
-
14:06
-
13:04
-
12:16
-
12:02
-
11:02
-
10:05
-
09:20
-
09:02
-
05:49
-
02:24
-
00:44
- 24 февраля 2020
-
23:32
-
21:36
-
20:55
-
19:52
-
18:53
-
17:58
-
16:03
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01
-
00:39
- 23 февраля 2020
-
23:47
-
22:40
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
Партнерский контент