Тухугов решил помочь Нурмагомедову подготовиться к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов планирует присоединиться к действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову во время его тренировочного лагеря в США. Об этом сообщили в команде Тухугова.

Напомним, в минувшие выходные Тухугов нокаутировал американского бойца MMA Кевина Агилара в первом раунде поединка на турнире UFC в Новой Зеландии.

«Зубайра планирует присоединиться к лагерю Хабиба. В ближайшее время он будет решать вопрос с получением визы», — приводит слова представителя команды Тухугова ТАСС.

Нурмагомедов 18 апреля проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. В настоящий момент российский спортсмен проходит подготовку в зале AKA в Сан-Хосе.