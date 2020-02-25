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Тухугов решил помочь Нурмагомедову подготовиться к бою с Фергюсоном

Тухугов решил помочь Нурмагомедову подготовиться к бою с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов планирует присоединиться к действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову во время его тренировочного лагеря в США. Об этом сообщили в команде Тухугова.

Напомним, в минувшие выходные Тухугов нокаутировал американского бойца MMA Кевина Агилара в первом раунде поединка на турнире UFC в Новой Зеландии.

«Зубайра планирует присоединиться к лагерю Хабиба. В ближайшее время он будет решать вопрос с получением визы», — приводит слова представителя команды Тухугова ТАСС.

Нурмагомедов 18 апреля проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. В настоящий момент российский спортсмен проходит подготовку в зале AKA в Сан-Хосе.

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