Уаллин попросил реванша с Фьюри

Шведский тяжеловес Отто Уаллин прокомментировал недавнюю победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером и заявил о желании провести реванш с британцем.

«Мой бой с Фьюри был гораздо лучше, чем противостояние Тайсона с Уайлдером. Я доказал, что принадлежу к числу топ-претендентов, и теперь хочу получить реванш.

Думаю, Тайсон в бою с Уайлдером реализовал отличный план на бой и показал, что сейчас он — номер один в мире. В то же время следует отдать должное Уайлдеру. Он, как настоящий воин, продолжал драться. Хотя я считаю, что его команда должна была остановить этот поединок раньше», — приводит слова Уаллина BoxingScene.

Напомним, Уаллин и Фьюри провели поединок в сентябре 2019 года. После одного из ударов Отто у британца открылось сильное кровотечение у брови. По итогам 12 раундов Фьюри одержал тяжелейшую победу.