Фроч считает, что Уайлдеру не следует принимать реванш с Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч признался, что не видит перспектив для экс-чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера в потенциальном реванше с Тайсоном Фьюри.

«Я слышал объяснение Уайлдера о слишком тяжёлом костюме. Думаю, вы посмеялись над этим, как и многие другие. Такие оправдания не могут восприниматься всерьёз. Обвинять в поражении костюм просто глупо.

Фьюри был хорош в тот вечер. Он донёс до Деонтея множество ударов. В этом и кроется причина поражения Уайлдера. Я был под впечатлением от выступления Тайсона. Это было блестяще. Немногие думали, что ему удастся такое. Он победил в манере, свойственной для Деонтея. Это была феноменальная победа, одна из лучших которые мне доводилось видеть в супертяжёлом весе.

Думаю, Уайлдер захочет принять реванш. Тем более, он пытается обвинить в поражении костюм, слабость ног и так далее. Но я думаю, что согласие на реванш будет ошибкой. Для Деонтея это опасный бой, особенно, если он согласится на него сразу. Не могу представить третьей встречи между ними", — приводит слова Фроча BoxingScene.