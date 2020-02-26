Махачев получил соперника на ближайший бой, но пока не назвал его имени

Боец UFC Ислам Махачев дал понять, что получил соперника на турнир UFC 249, который пройдёт 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США). Вместе с тем спортсмен пока не назвал имени оппонента.

«Хорошие новости. Не сказать, что доволен, но это тоже неплохо, как подпишем контракт, сразу сообщу имя соперника», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме».

Ислам уже давно определился с датой проведения встречи, но долгое время ему не могли подобрать соперника. В качестве потенциальных противников называли Чарльза Оливейру и Грегора Гиллеспи.

Махачев в настоящий момент занимает 14-е место в рейтинге организации в лёгкой весовой категории. Предыдущий бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса.