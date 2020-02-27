Волков предложил бой Кормье и Блейдсу

Боец UFC тяжёлого веса Александр Волков поделился мыслями о ближайших карьерных перспективах. По его словам, большинство ударников избегает с ним встречи. В связи с этим россиянин предложил поединок экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Даниэлю Кормье и Кёртису Блейдсу.
«Друзья, так же как и вы, жду, когда объявят имя будущего соперника и дату боя. Реальность такова, что ударники UFC не сильно стремятся получить бой со мной по тем или иным причинам. Может быть, Блэйдс или Кормье проверят мои навыки борьбы?» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Волкова в социальной сети.
Напомним, Волков последний раз появлялся в октагоне на ноябрьском турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди.
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