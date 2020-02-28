Напарник Нурмагомедова уверен, что Фергюсону не удастся удивить Хабиба

Американский боец MMA Джош Томсон, который тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым в зале AKA в Калифорнии, выразил уверенность, что Тони Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего неожиданного в поединке с россиянином. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего такого, что станет определяющим фактором в схватке с Хабибом. Да, Тони очень силён физически, хотя не выглядит таковым. Когда он обхватывает твоё запястье, сорвать захват не получится, как в поединках с прочими оппонентами.
Однако не стоит полагать, что Хабиб увидит нечто новое с точки зрения болевых и удушающих приёмов. Такого не будет. Он работает с мастерами джиу-джитсу мирового класса. Тони не сможет удивить его никакими болевыми и удушающими», — сказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.
- 28 февраля 2020
-
11:54
-
11:01
-
10:01
-
09:13
-
00:52
-
00:45
- 27 февраля 2020
-
23:47
-
22:48
-
21:22
-
20:39
-
19:35
-
18:23
-
17:39
-
15:30
-
14:32
-
13:04
-
12:50
-
12:01
-
11:21
-
10:23
-
10:01
-
09:15
-
03:29
-
00:41
- 26 февраля 2020
-
23:56
-
22:27
-
21:56
-
20:52
-
19:22
-
18:49
-
17:35
-
16:16
-
15:33
-
14:24
-
13:01