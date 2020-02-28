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Напарник Нурмагомедова уверен, что Фергюсону не удастся удивить Хабиба

Напарник Нурмагомедова уверен, что Фергюсону не удастся удивить Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Джош Томсон, который тренируется вместе с Хабибом Нурмагомедовым в зале AKA в Калифорнии, выразил уверенность, что Тони Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего неожиданного в поединке с россиянином. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего такого, что станет определяющим фактором в схватке с Хабибом. Да, Тони очень силён физически, хотя не выглядит таковым. Когда он обхватывает твоё запястье, сорвать захват не получится, как в поединках с прочими оппонентами.

Однако не стоит полагать, что Хабиб увидит нечто новое с точки зрения болевых и удушающих приёмов. Такого не будет. Он работает с мастерами джиу-джитсу мирового класса. Тони не сможет удивить его никакими болевыми и удушающими», — сказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.

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