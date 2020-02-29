Мария Агапова подписала контракт с UFC
Казахстанская спортсменка Мария Агапова подписала контракт с UFC.
«Спасибо моим товарищам по команде! Вы не представляете, как много вы для меня значите. Год назад я смотрела на вас с экранов телевизора и пообещала себе, что стану такой же сильной, как вы. И теперь мы команда, а я такой же боец UFC», — цитирует Агапову MMAFighting.
Агапова уже пробовала пробиться в UFC в 2019 году, однако проиграла в серии Dana White's Contender Трэйси Кортез единогласным решением судей. После этого она перешла в промоушен Invicta FC, где одержала две досрочные победы.
Дата дебюта казахстанской спортсменки в UFC пока неизвестна. Всего на её счету 9 боёв, в которых она одержала 8 побед — единственное поражение в карьере она потерпела от Кортез.
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