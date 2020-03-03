Поветкин и Уайт проведут бой 2 мая в Манчестере

Российский боксёр Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере проведёт поединок против британского боксёра, временного чемпиона WBC в супертяжёлом весе Диллиана Уайта (27-1, 18 КО). 4 марта боксёры проведут пресс-конференцию.



«Очень крутой и интересный бой, я думаю, со мной согласятся все поклонники бокса. И стили парней обещают зрелищный бой, и очень многое стоит на кону для них обоих, поэтому будем ждать его с нетерпением. Мы, конечно же, верим в Сашу, в его победу, но понимаем, что Диллиан Уайт — это непростой соперник, сильный, амбициозный, который давно идёт к бою за титул чемпиона мира. Многие в его положении предпочли бы дождаться боя за титул, не рискуя, «на тихой волне», но Диллиан сам захотел этого боя, и это вызывает уважение», — приводит слова главы промоутерской компании «Мира Бокса» Андрея Рябинского официальный сайт компании.