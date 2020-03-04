Анкалаев попал в топ-15 рейтинга полутяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные, вошёл в топ-15 рейтинга бойцов, выступающих в полутяжёлом весе. В предыдущей версии рейтинга Анкалаева не было.
Обладателем пояса UFC в полутяжёлой весовой категории является американец Джон Джонс, который возглавляет и сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от веса. Первую тройку рейтинга полутяжеловесов составляют Доминик Рейес, Тиаго Сантос и Энтони Смит.
Напомним, поединок Анкалаева и Куцелабы завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны россиянина. Молдаванин не согласился с решением судьи, потому как был уверен, что может продолжать бой.
- 4 марта 2020
-
09:38
-
08:53
-
00:49
- 3 марта 2020
-
23:58
-
23:11
-
21:52
-
20:23
-
19:45
-
18:48
-
18:32
-
18:00
-
16:12
-
15:30
-
14:50
-
14:12
-
13:31
-
13:05
-
12:25
-
11:00
-
10:14
-
09:16
-
00:48
- 2 марта 2020
-
23:47
-
22:41
-
20:52
-
19:48
-
18:24
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01
-
12:02
-
11:03