Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Анкалаев попал в топ-15 рейтинга полутяжеловесов UFC

Анкалаев попал в топ-15 рейтинга полутяжеловесов UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные, вошёл в топ-15 рейтинга бойцов, выступающих в полутяжёлом весе. В предыдущей версии рейтинга Анкалаева не было.

Обладателем пояса UFC в полутяжёлой весовой категории является американец Джон Джонс, который возглавляет и сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от веса. Первую тройку рейтинга полутяжеловесов составляют Доминик Рейес, Тиаго Сантос и Энтони Смит.

Напомним, поединок Анкалаева и Куцелабы завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны россиянина. Молдаванин не согласился с решением судьи, потому как был уверен, что может продолжать бой.

Анкалаева могут лишить победы в скандальном поединке с Куцелабой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020