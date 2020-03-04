Анкалаев попал в топ-15 рейтинга полутяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, который победил молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169 в минувшие выходные, вошёл в топ-15 рейтинга бойцов, выступающих в полутяжёлом весе. В предыдущей версии рейтинга Анкалаева не было.

Обладателем пояса UFC в полутяжёлой весовой категории является американец Джон Джонс, который возглавляет и сводный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от веса. Первую тройку рейтинга полутяжеловесов составляют Доминик Рейес, Тиаго Сантос и Энтони Смит.

Напомним, поединок Анкалаева и Куцелабы завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны россиянина. Молдаванин не согласился с решением судьи, потому как был уверен, что может продолжать бой.