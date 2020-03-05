Баррера: всю карьеру я стремился к бою с Ковалёвым
Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Салливан Баррера поделился мыслями о противостоянии с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. Встреча кубинца и россиянина запланирована на 25 апреля и возглавит вечер бокса в Калифорнии.
«Это будет самый важный бой в моей жизни. Всю карьеру я стремился к поединку с Ковалёвым. Знаю, что для продолжения карьеры он обязан побеждать, но я в такой же ситуации. В общем, это важнейшая встреча, для меня она сродни титульному бою. Вот что значит для меня противостояние с Сергеем.
Хочу поблагодарить компанию Golden Boy за то, что поверила в меня и мою команду. Рад, что мне предоставили возможность встретиться с Ковалёвым», — приводит слова Барреры BoxingScene.
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