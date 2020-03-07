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Фергюсон — Хабибу: да пошло твоё наследие!

Фергюсон — Хабибу: да пошло твоё наследие!
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон не проявил учтивость в ходе пресс-конференции с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Когда россиянин заговорил о том, как важен для него поединок с Фергюсоном в плане наследия, Тони перебил его и сказал: «Да пошло твоё наследие!».

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). Этот поединок возглавит турнир.

Напомним, в прошлом поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четырежды. Дважы по причине проблем со здоровьем у Хабиба, и дважды по причине травмы американца.

Нурмагомедов в предыдущем поединке досрочно победил Дастина Порье. Фергюсон в минувшем бою справился с Дональдом Серроне.

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