Сулейманов: Фергюсон немножко вывел Хабиба из себя, но мы ждём боя и победы Нурмагомедова

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о прошедшей пресс-конференции российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 249 18 апреля 2020 года.
«Я за Хабиба. Тони, конечно, его вывел из себя немножко, но мы ждём боя и победы», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, на дуэли взглядов Фергюсон начал всячески провоцировать россиянина, вставал в боевую стойку, а также что-то ему говорил. Затем Фергюсон положил на пол пояс UFC, который он завоевал в бою с Кевином Ли в 2017 году, и снова что-то начал говорить Нурмагомедову.
В итоге Хабиб не выдержал и пнул ногой пояс Фергюсона так сильно, что тот едва не улетел за пределы сцены. Бойцы так и не сумели провести дуэль взглядов в её привычном понимании.
- 9 марта 2020
-
23:14
-
22:48
-
21:00
-
19:55
-
18:50
-
17:53
-
16:55
-
16:21
-
15:01
-
14:22
-
13:00
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:28
- 8 марта 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
21:44
-
20:32
-
19:39
-
18:52
-
17:59
-
16:36
-
15:21
-
15:02
-
14:09
-
13:48
-
13:39
-
13:28
-
12:23
-
11:38
-
10:42
-
10:34