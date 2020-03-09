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Сулейманов: Фергюсон немножко вывел Хабиба из себя, но мы ждём боя и победы Нурмагомедова

Сулейманов: Фергюсон немножко вывел Хабиба из себя, но мы ждём боя и победы Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о прошедшей пресс-конференции российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон проведут поединок на турнире UFC 249 18 апреля 2020 года.

«Я за Хабиба. Тони, конечно, его вывел из себя немножко, но мы ждём боя и победы», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, на дуэли взглядов Фергюсон начал всячески провоцировать россиянина, вставал в боевую стойку, а также что-то ему говорил. Затем Фергюсон положил на пол пояс UFC, который он завоевал в бою с Кевином Ли в 2017 году, и снова что-то начал говорить Нурмагомедову.

В итоге Хабиб не выдержал и пнул ногой пояс Фергюсона так сильно, что тот едва не улетел за пределы сцены. Бойцы так и не сумели провести дуэль взглядов в её привычном понимании.

«Меня не устраивает роль в «Краснодаре». Все об этом знают». Шапи надоело терпеть
Откровенное интервью с Сулеймановым.
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