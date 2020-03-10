Дебют Гассиева в тяжёлом весе может пройти в России
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев может провести дебютный поединок в тяжёлом весе в России. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Один из вариантов — проведение следующего боя Мурата в России», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.
Дебют россиянина в тяжёлом весе должен был состояться в феврале, однако в очередной раз был перенесён. Основной причиной срыва боя в команде Гассиева назвали проблемы с подготовкой.
В активе Гассиева, бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе, 26 побед (в том числе 19 нокаутом) в профессиональном боксе и одно поражение.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв пообещал помочь Гассиеву организовать его дебют в тяжёлом дивизионе.
Кремлёв пообещал помочь организовать дебют Гассиева в тяжёлом весе
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