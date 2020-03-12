Лобов пошутил по поводу коронавируса

Бывший боец UFC Артём Лобов пошутил по поводу ситуации с коронавирусом. Ирландец российского происхождения посетовал, что тренировочный зал закрыт, и пообещал больше никогда не пить пиво «Корона», проводя параллели с названием микроорганизма, провоцирующего серьёзное заболевание.
«Что? Теперь зал закрыт? Чёрт возьми, больше никогда не буду пить „Корону“», — написал Лобов на своей странице в «Твиттере».
Напомним, паднемия коронавируса привела уже к отмене множества турниров и соревнований. Так, в США были приостановлены чемпионаты НБА, НХЛ и MLS. В Европе тоже приостановлено множество чемпионатов, а также основные континентальные турниры в футболе и баскетболе.
Неведомая форма коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На сегодняшний день она проникла более чем в 100 стран мира.
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