Хэй: Чисора сделает с Усиком то же самое, что Фьюри сделал с Уайлдером

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях менеджер Дерека Чисооры Дэвид Хэй считает, что его клиент сумеет удивить бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и победит его в доминирующем стиле.
«Думаю, в этот раз Александр делает ошибку. Он не понимает, чего ему будет стоить бой с Чисорой. Не понимает, что значит биться с парнем, который весит 120 кг. Конечно, он попробует проводить подходящие спарринги, но тренер не позволит в спаррингах происходить тому, что будет делать в бою Чисора. Дерек ошеломит Усика.
Он сделает с ним то же самое, что Фьюри сделал в поединке с Уайлдером. Удивительно смотреть, как аутсайдер одерживает победу в доминирующем стиле, и в этот раз мы увидим то же самое", — приводит слова Хэя BoxingScene.
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