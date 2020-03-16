Хрюнов предложил не проводить бой Хабиб — Фергюсон в США

Бой чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нужно провести, но не обязательно в США, полагает боксёрский промоутер Владимир Хрюнов.
Поединок должен пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.
«Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном нужно обязательно провести. Это противостояние много раз отменялось. При этом нужно обратить внимание на безопасность либо провести его в стране, которой пандемия ещё не коснулась», — цитирует Хрюнова «Р-Спорт».
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