Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хрюнов предложил не проводить бой Хабиб — Фергюсон в США

Хрюнов предложил не проводить бой Хабиб — Фергюсон в США
Бокс/ММА / UFC 0

Бой чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нужно провести, но не обязательно в США, полагает боксёрский промоутер Владимир Хрюнов.

Поединок должен пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.

«Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном нужно обязательно провести. Это противостояние много раз отменялось. При этом нужно обратить внимание на безопасность либо провести его в стране, которой пандемия ещё не коснулась», — цитирует Хрюнова «Р-Спорт».

Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020