«Дайте ему набить морду Фергюсону». Хрюнов предложил Уайту перенести бой Хабиба в Россию

Российский промоутер Владимир Хрюнов выступил с идеей перенести в Россию бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее Хрюнов заявил, что поединок обязательно нужно провести, но не обязательно на территории США.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.
«Бой нужно проводить в России. Я сегодня сообщил уже Дэне Уайту, написал ему сообщение, что я предлагаю этот бой провести в России.
Хватит уже мучать Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили.
Единственная федерация, которая в состоянии провести, — это Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. И туда полетят и помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в Америке», — цитирует Хрюнова «РЕН ТВ».
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