Бой Емельяненко — Исмаилов официально перенесли на июль
Поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в связи с распространением коронавируса перенесён на 24 июля. Об этом заявил президент ACA Алексей Яценко.
«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на „ВТБ Арене“. Билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату.
Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения, как и обещали ранее, бой состоится", — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.
Поединок должен был пройти 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.
Емельяненко отреагировал на перенос боя с Исмаиловым. Видео
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