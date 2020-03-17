Бой Емельяненко — Исмаилов официально перенесли на июль

Поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в связи с распространением коронавируса перенесён на 24 июля. Об этом заявил президент ACA Алексей Яценко.

«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на „ВТБ Арене“. Билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату.

Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения, как и обещали ранее, бой состоится", — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Поединок должен был пройти 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.