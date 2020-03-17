Бой Альварес — Сондерс из-за коронавируса перенесли на июнь

Поединок с участием чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Сауля Альвареса и обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса не состоится в назначенный срок, сообщает Boxing News 24. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции.

Поединок будет перенесён на первую половину июня. Изначально бой должен был состояться 2 мая в Лас-Вегасе.

29-летний Альварес за карьеру выиграл 53 боя, потерпел 1 поражение и свёл 2 боя вничью. Последний бой мексиканского боксёра состоялся в ноябре 2019 года. Тогда он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и завоевал титул WBO в полутяжёлом весе. Позже он освободил пояс.

Билли Джо Сондерс является непобеждённым бойцом. На его счету 29 побед (в том числе 14 нокаутом).