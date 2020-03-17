В 2020 году ACA планирует провести все запланированные турниры, несмотря на коронавирус

Основатель лиги ACA Майрбек Хаcиев поделился мнением о ситуации, сложившейся в связи с отменой турниров из-за пандемии коронавируса. По словам функционера, в лиге сделают всё возможное, чтобы провести все запланированные шоу 2020 года.
«Мы планировали провести в этом году от 15 до 17 турниров в основной лиге и от 6 до 8 турниров ACA Young Eagles. Мы от этого количества не отказываемся, мы настроены их провести, но, вероятнее всего, в авральном режиме во втором полугодии этого года.
Мы предполагаем, а всевышний располагает. Но, если всё будет идти благоприятно, как говорят специалисты, в тёплое время вирус будет полностью побеждён, тогда у нас есть достаточно времени для манёвра. Мы сделаем всё возможное и от нас зависящее, чтобы выполнить наш график», — рассказал Хасиев в видео, размещённом на официальной странице АСА в «Инстаграме».
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