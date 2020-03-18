Костя Цзю отреагировал на кончину Роджера Мейвезера. В 1995 году они провели бой

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал смерть Роджера Мейвезера, дяди и тренера непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера, который скончался на 59-м году жизни.
В 1995 году Цзю победил Роджера Мейвезера в поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.
«В 1995 году у нас был бой, это была первая моя защита титула, был хороший поединок. Мы не были близки, практически не общались лично, но я уважал его как соперника, как спортсмена», — приводит слова боксёра «РБК-Спорт».
Роджер Мейвезер выступал с 1981 по 1999 год. На его счету 72 боя: 59 побед и 13 поражений. По окончании карьеры он остался в боксе и занимался тренерской деятельностью. В частности, он тренировал своего племянника Флойда Мейвезера. В 2015 году Флойд сообщал, что у его дяди обнаружен диабет и у него есть проблемы с памятью.
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