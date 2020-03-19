А. Емельяненко опроверг, что воссоединился с бывшей женой, и рассказал о новой девушке

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг, что помирился и воссоединился с бывшей женой Полиной. Ранее боец заявлял о примирении с ней.
«Нет, я с ней не помирился. На Полине я давно поставил крест. Мы с ней разбежались давным-давно. Это интервью очень давно записывали.
Мы с ней ничего общего не имеем. У неё своя жизнь, у меня — своя. У каждого своя дорога. Зла я на неё не держу. Как бы там ни было, у нас большое количество прожитых вместе лет», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Бойца спросили, кто его новая девушка.
«Она попросила пока не говорить об этом. Фотографий нет. Пока не стоит. Пока она не хочет.
На бои поедет. Я ей сказал: пойдёшь со мной? Она сказала, что пойдёт. Вот на бою первым и встречай.
Познакомились в Москве, давно. И встречаться начали давно», — добавил он.
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