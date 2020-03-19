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Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье

Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер может отказаться от идеи возвращения на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье, сообщает TMZ. Кроме того, по информации источника, Мейвезер опасается коронавируса и не собирается участвовать в боях до стабилизации обстановки.

Напомним, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер скончался 17 марта в возрасте 58 лет. Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

Несколькими днями ранее мёртвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.

Мейвезер не появлялся на ринге с 2017 года, когда он провёл бой с Конором Макгрегором.

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