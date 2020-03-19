Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер может отказаться от идеи возвращения на ринг в 2020 году из-за череды смертей в его семье, сообщает TMZ. Кроме того, по информации источника, Мейвезер опасается коронавируса и не собирается участвовать в боях до стабилизации обстановки.
Напомним, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер скончался 17 марта в возрасте 58 лет. Прежде всего он был известен даже не достижениями в качестве боксёра — Роджер тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.
Несколькими днями ранее мёртвой была найдена экс-супруга Флойда и мать его детей Джози Харрис.
Мейвезер не появлялся на ринге с 2017 года, когда он провёл бой с Конором Макгрегором.
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