Президент UFC впервые допустил, что бой Хабиб — Фергюсон может не состояться в срок

Президент UFC Дэна Уайт впервые признал, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона из-за коронавируса может не состояться 18 апреля, как планировалось. Ранее Уайт заявлял, что бой точно состоится 18 апреля, но не в США — ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

Президента спросили, можно ли утверждать, что бой Хабиб — Фергюсон состоится 18 апреля.

«Знаете, дней 10 назад я бы уверенно ответил. Но сейчас приходится действовать по обстоятельствам. Не знаю, у меня нет ответа», — сказал Уайт в интервью TSN.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.