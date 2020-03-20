Умар Нурмагомедов: мне нужно разнести Петра Яна и Генри Сехудо

Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал о своих амбициях перед дебютом в промоушене. По его словам, он готов биться с чемпионом лиги в легчайшем весе Генри Сехудо, одним из претендентов на титул Петром Яном и перспективным Шоном О'Мэлли.

«Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О'Мэлли. Мне нужно разнести их всех», — приводит слова Умара Нурмагомедова пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме».

Напомним, Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC в минувшем месяце. Планируется, что дебютный поединок в промоушене он проведёт на турнире UFC 249, организация которого запланирована на 18 апреля. Его соперником должен стать Хантер Азур.

Вместе с тем пока неизвестно, состоится ли шоу UFC 249 в запланированную дату. На фоне пандемии коронавируса боссы лиги пока так и не нашли для него места.