Макгрегор показал, как он избивает коронавирус
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию, на которой он бьёт спарринг-партнёра, чьё лицо заменено на изображение коронавируса.
«Получай, коронавирус», — подписал фотографию в «Инстаграме» Макгрегор.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Конор Макгрегор последний поединок провёл в январе 2020 года, победив нокаутом американского бойца Дональда Серроне. Поединок проходил в полусредней весовой категории.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.
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