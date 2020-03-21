Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор показал, как он избивает коронавирус

Макгрегор показал, как он избивает коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию, на которой он бьёт спарринг-партнёра, чьё лицо заменено на изображение коронавируса.

«Получай, коронавирус», — подписал фотографию в «Инстаграме» Макгрегор.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор последний поединок провёл в январе 2020 года, победив нокаутом американского бойца Дональда Серроне. Поединок проходил в полусредней весовой категории.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020