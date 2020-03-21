Макгрегор показал, как он избивает коронавирус

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию, на которой он бьёт спарринг-партнёра, чьё лицо заменено на изображение коронавируса.



«Получай, коронавирус», — подписал фотографию в «Инстаграме» Макгрегор.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор последний поединок провёл в январе 2020 года, победив нокаутом американского бойца Дональда Серроне. Поединок проходил в полусредней весовой категории.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших.