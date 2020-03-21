Чудинов: не понимаю, зачем все скупают продукты?

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал отмену поединка с Айзеком Чилембой и рассказал об отношении к панике на фоне коронавируса.
«С пониманием воспринял эту информацию о переносе боя. Мы видим, что творится мире. Да, я до последнего надеялся, что поединок состоится, пусть даже и без зрителей. Я провел отличную подготовку, подходил к бою в хорошей форме. И тут перенос… Да, было неприятно, но в нынешней ситуации в мире это было вполне ожидаемо. Сейчас вернулся в Серпухов, и у меня пока отдых. Получил от тренера следующую установку: неделя отдыха, а далее легкие нагрузки, пока не будет понятна новая дата поединка. И тогда мы уже начнем полноценную подготовку.
Большую часть времени сейчас провожу дома, выхожу если только в магазин. Но я не понимаю тот момент, что все скупают продукты. Зачем эта паника? Продукты не исчезнут, их хватит на очень долгое время. Я не поддаюсь панике», — цитирует Чудинова официальный сайт Федерации бокса России.
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