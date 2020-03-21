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А. Емельяненко: сначала Минеева лупану, а потом Исмаилова

А. Емельяненко: сначала Минеева лупану, а потом Исмаилова
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что следующим его поединком будет бой с Владимиром Минеевым.

«На днях стало известно, что намечается бой с Минееевым. Сначала его лупану, потом Исмаилова. Загоню их обратно в свою весовую категорию, чтобы не лезли к тяжам», — сказал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в настоящее время Емельяненко находится в Грозном и готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бойцы должны были провести бой 3 апреля, но он был перенесён из-за пандемии коронавируса.

На счету у 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA. У 29-летнего Минеева 12 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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