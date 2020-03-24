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Уайт в шутку сообщил о бое Хабиба и Фергюсона, выложив фото «постаревших» бойцов

Уайт в шутку сообщил о бое Хабиба и Фергюсона, выложив фото «постаревших» бойцов
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт в шутку сообщил, что обязательно организует бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, выложив в «Инстаграм» фото двух «состарившихся» бойцов.

Лица Хабиба и Фергюсона были изменены с помощью специального «старящего» фильтра. «Я тоже волновался… Но я обязательно это сделаю!» — написал Уайт.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. Уайт сообщил, что нашёл место для поединка, но пока не готов его назвать.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 100 тыс.

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