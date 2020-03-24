«Есть контакт с Уайтом». Промоутер Хрюнов — о возможном бое Хабиба и Фергюсона в России

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может пройти в России. Бой запланирован на 18 апреля, но в США его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что президент UFC Дэна Уайт уже определился с местом проведения боя, но пока не стал делиться подробностями.

«Я сказал, что готов организовать этот бой, но это было за три дня до распоряжения министерства спорта о запрете всех соревнований. А когда ограничения снимут, если это ещё будет актуально, немедленно вернёмся к этому разговору. Потому что Хабиб — герой для нашей страны.

Будет очень легко найти площадку и собрать людей. Всё реально. Прямой контакт с Дэной Уайтом есть, но пока мы всёе остановили. Нужно не фантазировать, а понимать, какая чудовищная опасность угрожает миру», — цитирует Хрюнова «Спорт-экспресс».